'Não é da índole dela', diz personal trainer que flagrou esposa com homem em situação de rua

Investigado por agredir um homem em situação de rua após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa dele, o educador físico Eduardo Alves disse, em entrevista ao colunista Léo Dias, do site Metrópoles, que o casamento continua e reforçou que a mulher teve um surto. O caso aconteceu em Planaltina, no Distrito Federal.

"Por mais que eu tenha virado motivo de chacota, eu conheço a pessoa com quem convivo todo esse tempo. Muitas coisas que estão falando não se encaixam na pessoa que ela é", disse ele na entrevista, divulgada nesta quinta-feira (17). Ele afirmou estar casado há três anos.

Perguntado sobre o que o levou a distinguir que não se tratava de uma traição e, sim, de um surto da esposa, o educador físico responde que considerou o local e a circunstância da situação.

Eduardo Alves Educador físico Tenho certeza que ela não faria isso. A Sandra, assim como eu, teria a autonomia de ir para qualquer lugar, a gente confiava um no outro, ela não estava ali por vontade própria. Isso não partiria dela, da mulher que eu convivo, não é da índole dela. E eu não tenho nada do que perdoar, foi um surto, ela não tem consciência, não foi algo premeditado

Eduardo Alves ainda criticou pessoas que estão ferindo a honra da esposa. "Pessoas dizendo que ela quis me trair, dizendo que ela é garota de programa, o que não procede". Ele também revelou que fotos dos filhos do casal estão sendo usadas na internet.

Mulher se encontra internada em clínica psiquiátrica

Desde que presenciou o fato, Eduardo disse não ter tido contato com a esposa, que está internada em uma ala psiquiátrica. Segundo esclarece, os médicos que atenderam a esposa disseram que ela passou por um surto.

"O que me disseram é que ela está em surto e não consegue responder por si. Ela está sendo tratada, segue acordada, porém sob o uso de medicamentos e nisso ela não está com seu senso crítico. Fui orientado pra não tocar no assunto", afirma.

O personal trainer conta, ainda, ter sido a primeira vez que a esposa passou por um surto e que ela não faz uso de remédios ou outras substâncias. Os médicos ainda explicaram, segundo acrescenta, que qualquer pessoa está sujeita a crises psicóticas do tipo. "O que o médico disse é que o que ela teve qualquer pessoa pode passar".

Veja cenas da agressão

Educador físico agride homem em situação de rua após flagrar traição da mulher https://t.co/B2YXcw8zBw pic.twitter.com/l347SAxW7m — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 15, 2022

Áudios

Eduardo Alves também comentou sobre os áudios divulgados, que teriam sido gravados pela esposa e enviados a uma mulher após o episódio. "Esses áudios não são um depoimento dela, mas sim uma conversa com outra mulher, que também percebeu a confusão mental dela", esclareceu.

O educador físico destacou que vem recebendo o apoio de amigos e familiares. "Minha vida mudou drasticamente. Tive que me excluir da sociedade, praticamente. Estou recluso em casa, evito sair".

Ele disse ainda que fechou as redes sociais e as da esposa. Mas, apesar disso, vem recebendo inúmeras ligações e mensagens de baixo calão falando sobre o ocorrido.

Sem arrependimentos

Eduardo Alves disse não ter arrependimentos sobre ter atacado o homem. "Eu agiria da mesma forma", garantiu. A pretensão é de retomar à vida normal, tanto na vida profissional, como no casamento.