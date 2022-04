'Mendigo' Givaldo Alves processa Deolane Bezerra por calúnia, diz colunista

Givaldo Alves, o "mendigo" que teve relações sexuais com a esposa de um personal trainer em Brasília, processou Deolane Bezerra de calúnia após a influencer gravar um vídeo criticando a fama que Givaldo tem ganhado na internet em meio a falas polêmicas. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Nas redes sociais, Deolane afirma que Givaldo não merece visibilidade por expor a mulher, que estava vulnerável em um momento de surto, conforme constatado em laudos médicos. O sem-teto está sendo investigado por suspeita de estupro, no Distrito Federal.

Segundo a coluna, a advogada ainda não foi notificada pela Justiça sobre o processo e diz que não se arrepende do que disse sobre Givaldo.

"É um direito dele e de todos os cidadãos do Brasil. A Justiça está aí justamente para isso, mas estou tranquila e não retiro uma palavra do que disse antes. Minha luta sempre será em defesa das mulheres", disse Deolane.

A influencer afirma também que, como não foi autuada pela Justiça, terá de aguardar para se manifestar de forma legal sobre o caso.

Relembre o caso

A briga entre os dois começou após Deolane gravar um vídeo criticando a visibilidade que Givaldo tem ganhado. "Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe", confessou.

A advogada relatou a incompreensão sobre o "monte de mulher dando atenção para esse cara nojento". No desabafo, a influenciadora ainda afirmou que Givaldo não é um “admirador das mulheres” e sim um "aproveitador".

Deolane se colocou à disposição para ajudar a mulher no que fosse preciso. “Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher está até agora transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando... Me julguem”, concluiu.

Resposta do "mendigo"

Na última terça (5), Givaldo gravou um vídeo respondendo às falas da advogada. “Deolane, bom dia, florzinha. Olha só, ouvi você falar sobre mim e percebi muito ódio nas suas palavras. Não sei porque, porém aqui estou lhe dando a oportunidade de melhor entender, se assim você quiser”.

Em seu discurso, ainda colocou em xeque os motivos da fama da advogada, resgatando a morte de MC Kevin e deixando, nas entrelinhas, que a visibilidade da profissional aconteceu após a tragédia com o cantor.

"Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia. Mas aí, pensei, talvez tenhamos algo em comum, florzinha".

Uma nova discussão se iniciou, e Deolane rebateu as falas de Givaldo. "Minha vida com a sua não tem nada em comum, nunca queira comprar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com a sua quando você auxiliou, aliás você propagou"

"Deixando bem claro, Givaldo, a minha fama é consequência da mulher que sou, e jamais vou me aproveitar do que ocorreu”, finalizou a advogada.

Givaldo já possui mais de 300 mil seguidores no Instagram. Ele utiliza a rede social para fazer trabalhos como criador de conteúdo digital.