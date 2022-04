Anitta anuncia música estilo R&B com o americano Khalid: 'Pra ouvir apaixonado'

Anitta anunciou mais uma faixa que vai estar no seu novo álbum "Versions of me". A brasileira deu um spoiler da música "Ur Baby", parceria com o norte-americano Khalid. Segundo a artista, a canção é romântica no gênero R&B, "para se apaixonar".

"Não é dançante. É uma vibe meio R&B (não muito, mas meio vibe dele assim, sabe). Para ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém. A música é a faixa 10 do álbum", revelou Anitta no Twitter.

A brasileira dona do hit mundial "Envolver" publicou um vídeo, com o áudio mudo, dela e de Khalid no estúdio ouvindo a música: "Essa eu não escrevi. Eu recebi pelo meu manager e me APAIXONEI de primeira".

Ela compartilhou com os fãs que no dia da gravação se segurou para não chorar, pois ter Khalid como artista colaborador na canção era o sonho dela.

O cantor retuitou a postagem de Anitta comentando: "Mal posso esperar, Anitta. Eles vão amar". A cantora lançou um desafio para os fãs: a medida que o álbum atingir 10 mil pré-saves ela liberaria spoilers.

O "Versions of Me" será lançado oficialmente no próximo 12 de abril.

"E quando chegar em 50k quem sabe o spoiler não vai ser eu cantando um pedacinho de uma das músicas nos stories", brincou.

