Zeca Pagodinho será homenageado no enredo da Grande Rio no Carnaval 2023

A Grande Rio oficializou Zeca Pagodinho como o homenageado no enredo da escola de samba para o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. Grande vencedora do Carnaval 2022, a agremiação vai "reverenciar o universo musical" do artista, segundo anúncio desta quarta-feira (4).

O conceito foi idealizado pelos carnavalescos Gabriel Hadad e Leonardo Bora. A dupla já trabalha na narrativa e no visual do desfile do ano que vem, juntamento às equipes de criação.

Segundo a escola, Zeca é um "artista cuja obra é um olhar para os subúrbios, a “velha Baixada”, as festas de rua, a religiosidade popular".

"Para eles, falar de Zeca é falar de um Rio de Janeiro não oficial e de uma cidade de Duque de Caxias que tem orgulho de suas memórias. Já podemos abrir a gelada e sonhar com o bi, comunidade!", escreveu a Grande Rio nas redes sociais.

"Já colocaram para gelar?"

Antes de postarem oficialmente, eles deram uma pista: "Já colocaram para gelar?" junto a um emoji de cerveja, marca característica do pagodeiro, que adora uma gelada.

Zeca repostou a Grande Rio e agradeceu a escola de samba: "Que alegria!!! Valeu grandão, Grande Rio!!! Nos vemos na Sapucaí!!".

Paolla Oliveira, rainha de bateria da agremiação, postou uma foto com o namorado Diogo Nogueira e Zeca: "Eu, Diogo Nogueira e o enredo do Carnaval 2023 na Grande Rio. Bora celebrar o genial".