Quem ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro? Grande Rio e Beija-Flor empatam

A campeão do Carnaval do Rio de Janeiro em 2022 será conhecida na tarde desta terça-feira (26), durante a apuração de notas do Grupo Especial. O evento acontece a partir das 16h e será realizado na Praça da Apoteose.

Ainda no início da tarde, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) realizou a ordem de leitura dos quesitos da apuração.

No começo da transmissão, foi anunciado que a Estação Primeira de Mangueira terá de pagar multa de R$ 60 mil por atraso na saída dos carros.

Já a Mocidade Independente perdeu um décimo (0,1) devido a um problema nos carros alegóricos.

Quase no fim do quesito fantasias, apenas Beija-Flor, Portela e Grande Rio levaram somente notas máximas. A Viradouro também está com nota máxima no total, mas teve um descarte de 9.9. As quatro escolas estão empatadas em 1º com 30 pontos. Mocidade e Mangueira estão empatadas em 2º lugar, com 29.9.

No segundo quesito, harmonia, a situação já mudou e apenas Beija-Flor e Grande Rio estão empatadas em 1º lugar, com 60 pontos. Portela Mangueira e Viradouro vêm logo atrás com 59.8.

Grande Rio passou a frente e está isolada na liderança com 90 pontos, após o quesito Comissão de Frente. A Beija-Flor teve duas notas 9.9 e terminou o terceiro quesito com 89.9 pontos. Atrás estão a Mangueira com 89.8 e Viradouro e Portela com 89.7.

O quarto quesito foi samba-enredo. A Grande Rio perdeu um décimo, levando duas notas abaixo de 10, mas que foram descartados. Apesar disso, a Beija-Flor encostou e as duas escolas estão empatadas com 119.9 pontos.

Agora, estão sendo lidas as notas da bateria.

Quesitos

Será definido se as agremiações cumpriram as regras do regulamento. A Paraíso da Tuiuti, por exemplo, se apresentou no sábado (23) e estourou dois minutos do tempo, começando agora com uma punição de 0,2 ponto.

Ao todo, 45 julgadores irão se dividir em nove quesitos. Dessa forma, cinco estarão em cada categoria. Veja a ordem:

Fantasias

Harmonia

Comissão de frente

Samba-enredo

Bateria

Alegorias e adereços

Enredo

Mestre-sala e porta-bandeira

Evolução

As notas são dadas entre 9,0 e 10, podendo ser fracionada em décimos. Cada escola poderá somar até 270 pontos, com a maior e menor nota sendo desprezadas.

Veja as escolas que disputam no Rio de Janeiro

Imperatriz Leopoldinense

Estação Primeira de Mangueira

Acadêmicos do Salgueiro

São Clemente

Unidos do Viradouro

Beija-Flor de Nilópolis

Portela

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Grande Rio

Vila Isabel

Campeãs

As seis escolas mais bem colocadas retornam ao desfile na Sapucaí no próximo sábado (3), no Desfile das Campeãs.

Enquanto isso, a última colocada do ranking será rebaixada para a Série Ouro, também desocupando o barracão na Cidade do Samba.

O empate só pode ocorrer na primeira colocação e só caso as escolas tenham registrado a mesma sequência de subtotais.

Caso as agremiações percam décimos no mesmo quesito, um empate é declarado. Entretanto, se uma perder no primeiro e a outra no último, a segunda vence a disputa.