Apuração Carnaval 2022 SP: acompanhe em tempo real

A apuração das escolas de samba do grupo especial de São Paulo acontece na tarde desta terça-feira (26), no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Para avaliar as agremiações, o grupo de jurados escolhido pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo se baseia no Manual do Julgador.

Acompanhe a apuração do Carnaval 2022 em SP

Todos as escolas de samba estão empatadas após a leitura das notas do primeiro quesito, harmonia. Algumas escolas se beneficiaram pelo descarte da menor nota, com algumas tirando 9,9.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira mudaram a situação na apuração de São Paulo. Estão empatadas em primeiro lugar, com 60 pontos: Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Rosas de Ouro e Império de Casa Verde.

O próximo quesito é enredo, que tem notas lidas pelo Mestre Zulu.

Quesitos

As escolas serão julgadas nos quesitos harmonia, samba-enredo, bateria, alegoria, comissão de frente, enredo, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, além de evolução, com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal. Caso algumas exigências não sejam cumpridas, haverá também punições com descontos na nota.

Em caso de empate, as escolas decidiram em reunião com a Liga que o primeiro quesito a ser considerado para a definição será a nota da comissão de frente.

A apuração se divide em nove quesitos Veja a ordem:

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Enredo

Evolução

Bateria

Fantasia

Alegoria

Samba-enredo

Comissão de Frente

Veja as escolas que disputam em São Paulo

Dragões da Real

Império de Casa Verde

Gaviões da Fiel

Unidos de Vila Maria

Mancha Verde

Barroca Zona Sul

Águia de Ouro

Acadêmicos do Tatuapé

Mocidade Alegre

Rosas de Ouro

Vai-Vai

Tom Maior

Colorado do Brás

Acadêmicos do Tucuruvi