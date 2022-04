Paolla Oliveira, Viviane Araújo e Sabrina Sato: relembre o desfile das musas do Carnaval 2022

Com o retorno dos desfiles das escolas de samba, após um hiato de dois anos, o público pode retomar a emoção de acompanhar grandes enredos, alegorias imponentes, um mundo de fantasias e, sobretudo, as famosas musas do Carnaval.

Paolla Oliveira

Entre os destaques de 2022, Paolla Oliveira ousou como rainha de bateria da Grande Rio, durante desfile na Marquês de Sapucaí no último domingo (24). A escola foi a grande campeã do grupo especial, após apuração realizada na tarde desta terça-feira (26).

Representando a pombagira, entidade espiritual da Umbanda e do Candomblé, a atriz se trajou de um figurino vermelho brilhante com um tapa-sexo em formato de chama.

Legenda: Paolla Oliveira ousou como rainha de bateria da Grande Rio Foto: Divulgação/Grande Rio

A escola de samba desfilou com o enredo "Fala, Majeté! As sete chaves de Exu", com o objetivo de desmistificar o orixá, visto como algo ruim pelo povo ocidental.

Sabrina Sato

Rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato também passou pela avenida no último sábado (23) e encantou a multidão. A apresentadora usou uma fantasia na cor azul, em alusão à música “Pequeno Burguês”, de Martinho da Vila, o homenageado da escola.

Sabrina teve que correr para chegar a tempo da escola entrar na Marquês de Sapucaí, já que havia desfilado na mesma noite em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, onde também foi madrinha de bateria.

Legenda: Sabrina Sato desfilou na mesma noite pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e pela Unidos de Vila Isabel, no Rio Foto: Reprodução Instagram

Viviane Araújo

Viviane Araújo, por sua vez, desfilou mais um ano a frente da bateria da Salgueiro, pelo Grupo Especial do Carnaval do Rio. O diferencial deste ano é que a atriz está grávida de cinco meses do primeiro filho, Joaquim.

Legenda: Viviane Araújo desfilou grávida de cinco meses na Salgueiro Foto: Reprodução Instagram

Ela usou uma fantasia vermelha, cocar e uma onça pequena em seu ombro. No enredo, a Salgueiro falou de resistência e negritude, mostrando como o povo negro lutou para preservar sua cultura.