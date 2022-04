Grande Rio desmistifica Exu na Sapucaí; saiba quem é o orixá

A Acadêmicos da Grande Rio se apresentou na Marquês de Sapucaí na madrugada deste domingo (24) com um samba-enredo em homenagem a Exu, o primeiro dos orixás.

A proposta dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora foi de desmistificar a divindade presente nas religiões de matriz africana, que comumente e erroneamente é associada ao diabo no imaginário cristão.

“Exu não é diabo”, afirmou, taxativo, o zelador espiritual Danilo de Oxóssi ao g1. “A maioria das pessoas não sabe o que realmente é o Exu, não estudou o Exu (...) É o orixá, o guardião, o primeiro que come na mesa dos orixás. O último é Oxalá, que é o rei de todos os orixás, e Exu come primeiro do que ele”, contou.

O zelador explicou que Exu é a divindade que “abre os caminhos da gente” e “traz a prosperidade, a fartura para a sua casa”. Além disso, disse que, na África, todos cultuam Exu por ser o “guardião de todos os orixás”. “Ele é o guardião da gente”, completou.

Combate à demonização da cultura afro

A Grande Rio tenta, com o samba-enredo, combater a demonização da cultura africana.

Bora, um dos carnavalescos responsáveis, compreende Exu como “a divindade mais brincalhona, assim como o ser humano”.

Por trazer “essa mistura do que é bom e ruim, pecado e santidade, alegria e tristeza, remédio e veneno”. “Engana-se quem associa Exu a coisas pesadas, sombrias e maléficas. Ao contrário, é uma entidade complexa, cheia de variações e a mais parecida com o homem”, completa.

Haddad também acredita que Exu seja uma divindade complexa e mais próxima da humanidade. “É energia circular e infinita, movimento, luta, insubmissão, mudança, que se transforma em incontáveis entidades e que tem muito a ver com a nossa ancestralidade. Mas que é visto com restrição por muita gente”, lamentou.

Segundo o carnavalesco, a ideia, assim como nos anos passados, é desconstruir a visão estereotipada da cultura afro.

“O racismo religioso, a intolerância e a demonização de religiões como o candomblé, a umbanda e as macumbas”, citou.

O nome do samba-enredo composto por Haddad e Bora é “Fala, Majeté! Sete chaves de Exu”, para abrir os caminhos do conhecimento sobre o orixá.