Humoristas são vítimas de tentativa de assalto a caminho da Sapucaí para desfilar

Os humoristas Marcelo Adnet, Fábio Porchat e Marcos Veras sofreram uma tentativa de assalto no caminho para o desfile da São Clemente na madrugada deste sábado (23). A ocorrência foi quando o trio saiu do camarote para a concentração na Sapucaí para desfilar ao som do enredo em homenagem a Paulo Gustavo.

"A gente estava correndo ali para a concentração, não podia atrasar de jeito nenhum, então o cara estava prejudicando o andamento do carnaval. Era quase como quem diz assim: ‘Amigo, assalta na saída, estamos indo desfilar’", brincou Adnet em entrevista do Gshow.

A tentativa foi quando o grupo passava pela avenida Presidente Vargas. Conforme Adnet, os assaltantes "tentaram meter a mão e o Porchat segurou".

"Quando os caras foram fazer uma segunda incursão, eu e Veras começamos a xingar pra caramba, gritar, dar uma dura nos caras. Aí, eles se assustaram com a gritaria. Um deles chegou a pegar uma garrafapara vir para cima de mim, mas acabaram dispersando e a gente saiu correndo", relatou o humorista.