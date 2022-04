Viviane Araújo desfila grávida pela Salgueiro na Sapucaí

Grávida do primeiro filho, Viviane Araújo desfilou como rainha de bateria da Salgueiro pelo carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro nessa sexta-feira (22). A atriz exibiu a barriga que carrega Joaquim e se disse "muito feliz e realizada".

A atriz comentou, em entrevista à Quem, que "não está focada na estética do corpo": "Procuro me alimentar bem, com todos os nutrientes que meu bebê precisa. Como é uma gestação um pouco mais delicada, que requer cuidados, não pude treinar ou fazer exercício durante quatro meses".

"O momento que eu estou vivendo é muito maior do que tudo isso. Depois, quando o bebê nascer, a gente faz os procedimentos estéticos que tem que fazer para o corpo voltar ao normal. O meu momento agora é o momento da minha gravidez. Eu quero estar plena e tranquila para poder ter uma gestação saudável", comentou a rainha de bateria.

Viviane desfilou com um look que referencia a Cabocla Jurema, e levou uma pequena onça em seu ombro. A maquiagem procurou refletir uma "mulher guerreira com traços marcantes", segundo o maquiador Junior Mendes.