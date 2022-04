Anitta, Juliette e Camila Cabello se encontram nos bastidores do Coachella; veja vídeo

Em viagem aos Estados Unidos desde o começo desta semana, Juliette aproveitou a estadia em solo norte-americano para prestigiar a amiga Anitta, que se apresentou mais uma vez no Coachella 2022, na última sexta-feira (22).

Além do encontro com a cantora brasileira, Juliette conheceu Camila Cabello nos bastidores do festival. O encontro do trio foi compartilhado por Anitta na plataforma Stories do Instagram. "A amizade que a gente não sabia que precisava", afirmou a funkeira.

Fãs comemoraram a nova amizade e se divertiram com Camila falando frases em português. “Eu quero ser meio brasileira”, brincou a artista, que tem presença confirmada no Rock in Rio 2022.

O encontro do trio causou repercussão na internet. Fãs registraram o momento em que elas se encontram e entram no camarim. Confira:

