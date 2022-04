Anitta leva funk carioca para sua estreia no festival Coachella; confira os destaques do show

O funk carioca chegou ao festival de música pop mais importante do mundo. Anitta se apresentou pela primeira vez no Coachella na noite desta sexta-feira (15) em Palm Springs, Califórnia.

Anitta fez de seu show uma verdadeira apresentação de si para quem não acompanhou sua trajetória. A cantora fez um um pot-pourri de suas várias versões. A seu jeito, mostrou quem é Larissa de Honório Gurgel, periferia do Rio de Janeiro, que um dia prometeu e está cumprindo a promessa de levar o funk carioca para o mundo.

A abertura do show contou com exibição das favelas do Rio de Janeiro em uma projeção, com a cantora entrando no palco na garupa de uma moto logo em seguida, vestida com as cores da bandeira do Brasil.

A primeira canção foi 'Onda Diferente', dividindo palco com ninguém menos que o rapper Snoop Dogg, seu parceiro na gravação. O show também contou com a participação da rapper norte-americana Saweetie. Juntas, elas cantaram "Faking love".

Legenda: Início da apresentação da cantora teve a participação do rapper Snoop Dogg Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O show contou com um destaque que foi o corpo de baile com mais de 40 bailarinos no palco. Eles fizeram do palco do Coachella um verdadeiro baile funk carioca. E o cenário foi mudando para mostrar, além da favela, paredões de som.

'Envolver'