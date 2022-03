Juliette estreia turnê nacional com músicas autorais e homenagem à Marília Mendonça

“Caminhos”, turnê de Juliette Freire que estreou no último sábado (26), no Rio de Janeiro, reuniu vários fãs e amigos famosos da ex-BBB e cantora.

Em duas horas de apresentação, a vencedora do BBB 21 cantou as músicas autorias de seu primeiro EP, outros sucessos da MPB e ainda homenageou a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

Dentre as próprias canções, a paraibana soltou a voz em “Diferença mara”, “Vixe que gostoso” e “Benzin”, além de covers como Chico César, Alceu Valença, Gilberto Gil e Maria Gadú.

EMOCIONANTE! Juliette já esta no palco do primeiro show da carreira. ❤🚨

pic.twitter.com/0qFf0iHtAu — Central Junitta (@CentralJunitta) March 27, 2022

A apresentação ainda teve direito a coreografias, sete músicos no palco, quatro bailarinos e duas trocas de figurino.

"Ainda em êxtase com a noite de ontem. Minha estreia nos palcos, nosso encontro tão esperado. Foi lindo sentir a energia do amor de vocês. Muito obrigada", escreveu a Juliette nas redes sociais.

Homenagem à Marília Mendonça

Juliette destinou um tempo de sua turnê de estreia para homenagear a cantora Marília Mendonça. Ao cantar um dos maiores sucessos da sertaneja, “De quem é a culpa?”, a cantora se emocionou com o público.

“Ela representa feminismo, orgulho, coragem. Ela sempre estará viva em cada um de nós”, disse a paraibana.

Juliette @juliette faz homenagem a @MariliaMReal em seu primeiro show pic.twitter.com/8n2Fh8MOka — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) March 27, 2022

A música "Sobre”, em parceria com a dupla Israel e Rodolffo, também fez parte do repertório, assim como "Ratito", feat de Juliette com Alok e Luis Fonsi.

Plateia cheia de famosos

A plateia ainda contou com a presença de vários artistas como Elba Ramalho, Gaby Amarantos, Chico César, Dani Calabresa, Gkay, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Gabi Martins, Nicole Bahls e Miriam Macedo, mãe da cantora Anitta.