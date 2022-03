'Deus, será que vou morrer?', perguntou Marília Mendonça em áudio revelado pela mãe a colunista

Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, fez revelações emocionantes sobre o dia do trágico acidente da cantora. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, dona Ruth contou que, no celular usado por Marília durante o voo, foi possível ver um vídeo com uma imagem toda preta, gravado na hora exata da queda da aeronave, às 15h17.

Ainda segundo o colunista, há um áudio que Marília mandou para a amiga Maraísa em um aplicativo de mensagens. Na madrugada do dia do acidente, a cantora perguntou, em tom de brincadeira: "Meu Deus, será que eu vou morrer?"

Quarto de Marília Mendonça segue intacto

Ao colunista, Ruth mostrou pela primeira vez o quarto da cantora. O local estava intacto, da mesma maneira que Marília deixou ao sair de casa, no dia 5 de novembro de 2021, horas antes do trágico acidente de avião, em Caratinga, Minas Gerais.

A mãe de Marília ainda mostrou a roupa que a cantora usava no acidente, ainda suja de óleo. Durante a entrevista, dona Ruth desabafou: "Voltaria a vender coxinha só para ter a Marília de volta".