Mãe de Marília Mendonça se emociona ao receber roupa que cantora usava no dia do acidente

A mãe de Marília Mendonça passou por fortes emoções nos últimos dias. Ruth Moreira recebeu a roupa que a cantora usava no dia do acidente aéreo, 3 meses após a morte da filha, de acordo com informações do advogado da família, Robson Cunha.

Marília usava uma roupa xadrez no momento do acidente, quando estava a caminho de Minas Gerais, estado onde faria shows no fim de semana. A rainha da sofrência chegou a publicar um vídeo com a vestimenta horas antes do desastre, no aeroporto. Relembre:

Ainda segundo relato do advogado nesta sexta-feira (11), o vestido foi entregue à família no início deste mês. Robson informou que a roupa estava praticamente intacta, com apenas um pequeno rasgado. Ele ainda comentou sobre a emoção de Ruth ao receber a roupa, em memória da filha.

"Ela se emocionou, mas Ruth é uma mulher de muita fé, de muita força. Ela se apega na fé para conseguir seguir. Hoje ela ocupou o lugar que era da Marília. Ela se tornou o pilar de toda a família", disse o advogado.

Acidente aéreo

O acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça ocorreu na tarde do dia 5 de novembro, em Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais (MG).

A cantora sertaneja estava a caminho de um show, o segundo após o retorno aos palcos. Além dela, morreram o piloto, Geraldo Medeiros; o copiloto, Tarciso Viana; o produtor Henrique Ribeiro; e o tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho.