Naiara Azevedo evita briga com família de Marília Mendonça após sair do BBB 22

A terceira eliminada do BBB 22, Naiara Azevedo, evitou se envolver em conflito com parentes da cantora Marília Medonça devido ao lançamento de uma música com a rainha da sofrência, segundo o portal Notícias da TV, do Uol.

Durante o tempo que ficou confinada no reality, Naiara chegou a incomodar internautas por falar de canção não autorizada pelos familiares na época. Após a saída da casa, a ex-BBB optou por fugir de brigas e, ao ser questionada sobre o lançamento de faixas de seu novo DVD, nesta terça-feira (9), negou qualquer projeto de exposição.

A declaração ocorreu durante entrevista divulgada pela Globo à imprensa, na qual questionaram se Naiara havia criado um plano para liberar as novas canções enquanto estivesse no Big Brother Brasil.

Naiara Azevedo Artista "Sobre o DVD, ainda não assisti, não sei, não vi. Só me contaram que lançaram cinco faixas. Esse projeto já está sendo programado desde agosto do ano passado, e eu só confirmei minha participação no BBB depois disso".

Sem citar a música com Marília Mendonça, a artista detalhou que o projeto seria lançado no início deste ano independentemente de sua entrada no BBB. "Eu sempre falo que tudo acontece no tempo de Deus. Aconteceu porque estava no itinerário da minha vida", completou.

Autorização da família

A música gravada por Naiara Azevedo com Marília Mendonça foi oficialmente autorizada pela família da cantora para ser lançada. A canção "50%" vinha causando polêmica na internet, pois Naiara havia alterado a versão original após a morte de Marília.

A autorização veio da família da sertaneja morta em novembro, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. O lançamento poderá ser usado, desde que "sem sensacionalismo", conforme o advogado Robson Cunha.

Polêmica no BBB

A polêmica ocorreu, conforme Cunha, por Naiara ter "alterado o videofonograma original sem consultá-los antes". A música foi gravada em 2020, porém foi repaginada em 19 de dezembro de 2021 pela cantora e sua equipe. Na época, Naiara estava confinada no BBB 22.

Robson Cunha Advogado "Ela [Mãe de Marília Mendonça] defende e apoia as homenagens à Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo".

Conforme os familiares de Marília, a nova versão tinha um "tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas".