Família de Marília Mendonça decidirá sobre divulgação de música com Naiara Azevedo

A decisão sobre a divulgação de "50 Por Cento", parceria entre a cantora Naiara Azevedo, confirmada no Big Brother Brasil (BBB) 22, e Marília Mendonça, morta em acidente aéreo em novembro de 2021, ficará a cargo da família desta.

Conforme o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a equipe da artista participante do reality show emitiu comunicado sobre a canção. No texto, é reiterado que a gravação foi produzida seguindo os trâmites legais.

"O trâmite da gravação da música 50 por cento foi feito através das duas artistas. Para o lançamento, se faz necessário uma burocracia por parte da gravadora – o que é comum com qualquer feat gravado. A autorização para participação dos artistas veio somente no primeiro semestre de 2021 e a liberação de lançamento para início do ano de 2022", pontua o informe.

No entanto, a equipe salienta que a música pode não ser lançada se a não divulgação for de vontade da família, ainda de acordo com o portal. A promoção da canção foi pensada na esteira da participação no reality show, que predispôs a gravação de um DVD, o qual contará com participação de Marília Mendonça.

"Neste projeto, foi incluída a faixa em questão, uma canção muito especial para Naiara, e se manteve a participação de Marília através das imagens do videoclipe já gravado, como forma de carinho e admiração", complementou a equipe.

Parceria de Naiara Azevedo e Marília Mendonça

O dueto "50 Por Cento" foi gravado em setembro de 2020, mas nunca foi lançado por decisão de Marília Menonça", segundo a mãe da artista, Ruth Mendonça. A música foi apontada por Naiara Azevedo em entrevista, na qual antecipou o lançamento da música.

Em razão disso, o irmão caçula de Marília Mendonça, o cantor João Gustavo, posicionou-se, no Twitter, contra a nova sister do programa. "Eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa", assegurou ele, alegando que "todo mundo" sabia que a sertaneja participaria do programa por autopromoção.

Legenda: Cantor fez declarações contra Naiara Azevedo nesse sábado (15) Foto: reprodução/Twitter

Posteriormente, o artista voltou a comentar o assunto de forma contundente na rede social, citando Naiara indiretamente. "Uma coisa vou levar para a vida: Quem ama não usa".

