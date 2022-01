Irmão de Marília Mendonça volta a atacar Naiara Azevedo, confirmada no BBB 22: 'quem ama não usa'

Naiara Azevedo voltou a ser assunto do cantor João Gustavo, irmão de Marília Mendonça. Em sequência de postagens no Twitter na noite desse sábado (15), o artista ressaltou que não deixará ninguém "se fazer valer" da partida da irmã, morta em acidente aéreo em 2021.

Os comentários vêm após a sertaneja ser confirmada como uma das participantes do grupo "Camarote" do Big Brother Brasil (BBB) 22, previsto para estrear nesta segunda-feira (17).

O irmão caçula da Rainha da Sofrência disse que está "aprendendo a separar o joio do trigo" e, independentemente do que for dito, ele sabe distinguir o que verdadeiro ou não. João Gustavo explicou que, ao decidir dar seguimento à sua carreira musical, "engoliu" o choro e a dor — esse seria o desejo de Marília.

Legenda: Cantor fez declarações contra Naiara Azevedo nesse sábado (15) Foto: reprodução/Twitter

"Quando pensei em não lançar mais meu trabalho lembrei do quanto ela estava feliz. Engoli o choro, a dor e fizemos como ela queria", explicou ele. "Quem conheceu a minha irmã sabe o quanto algumas coisas a deixava magoada".

Em razão disso, o cantor afirmou que não deixaria "ninguém mesmo" se utilizar da morte da irmã. "Uma coisa vou levar para a vida: Quem ama não usa", frisou.

Música póstuma

Naiara Azevedo declarou, em entrevista, possuir uma canção em parceria com Marília Mendonça a ser lançada nos próximos dias.

Ainda nesse sábado, João Gustavo pontuou que Naiara "nunca enganou ninguém" e fez questão de se posicionar para que a intérprete de "50 Reais" seja eliminada do reality show. "Eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa", asseverou ele, alegando que "todo mundo" sabia que a sertaneja entraria no programa para se promover.

À revista Quem, Ruth Mendonça, mãe da voz de "Infiel", acusou Azevedo de "usar a mídia de maneira estratégica" para forçar a liberação da canção sem comunicação prévia.

"Todos os artistas têm o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela", destaca o informe, complementando que os motivos para negativa da divulgação da música sempre couberam a Marília Mendonça.

"E nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, temos lidado com este tipo de coisa diariamente", complementou Ruth. "Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça".

Detalhes sobre a canção

Gravada em setembro de 2020, "50 Por Cento" a parceria entre as sertanejas seria lançada em janeiro de 2021, o que não ocorreu por vontade de Marília Mendonça, segundo a família. A produção faria parte do projeto "Juntas".

Ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a assessoria de imprensa de Naiara Azevedo afirmou que a música não foi lançada até o presente momento por uma questão de liberação da gravadora.

Ainda segundo a equipe, a empresa avisou no fim de 2021 que a canção estaria liberada para, possivelmente, fevereiro deste ano, mas sem data concreta. "A equipe de Naiara Azevedo segue aguardando a data final para o lançamento de 50 Por Cento, tão aguardada pelos fãs há dois anos", disse o comunicado.

