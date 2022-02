Loja vende roupa igual a que Marília Mendonça usava em acidente e fãs se revoltam

Uma loja chamada 'Sua Cara Tricot' colocou à venda uma réplica da roupa que Marília Mendonça usava no trágico acidente de avião que morreu. Logo após o anúncio online ficar disponível, fãs da cantora se revoltaram, apontando insensibilidade da loja, e que os donos estavam usando a imagem de Marília para se promover.

A peça de roupa, porém, foi removida do estoque. Segundo informações do jornalista Leo Dias, um dos donos da empresa pediu desculpas. "Não achávamos que ia pegar mal. Pedimos desculpas aos fãs e à família da cantora", disse um dos responsáveis pela loja, que confirmou que o conjunto começou a ser vendido depois do acidente.

Legenda: Anúncio de roupa idêntica a que Marília usava no acidente Foto: Reprodução

Marília usava uma roupa xadrez no momento do acidente, quando estava a caminho de Minas Gerais, estado onde faria shows durante o fim de semana. A rainha da sofrência chegou a publicar um vídeo com a vestimenta horas antes do desastre, no aeroporto.

Leia a nota na íntegra

“Viemos por meio deste pedir desculpas ao fato envolvendo a comercialização da peça inspirada na cantora Marília Mendonça. Em nenhum momento a intenção era de promover dor, revolta e comoção. As peças já não estão mais disponíveis para vendas. Pedimos imensamente desculpas aos familiares e fãs".

Roupa do acidente de Marília foi entregue à família

Na semana passada, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebeu a roupa que a cantora usava no dia do acidente aéreo, 3 meses após a morte da filha, de acordo com informações do advogado da família, Robson Cunha. Ele informou que a roupa estava praticamente intacta, com apenas um pequeno rasgado. Ele ainda comentou sobre a emoção de Ruth ao receber a roupa, em memória da filha.