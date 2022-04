Vyni conhece Juliette após show em João Pessoa

Cacto assumido, o oitavo eliminado do BBB 22, Vyni, conheceu Juliette Freire, campeã da última edição, após um show da cantora na madrugada deste domingo (3), na Paraíba.

O cearense já havia sido convidado pela ex-BBB para um dos shows de sua turnê assim que deixou o confinamento do reality show.

O encontro dos dois nordestinos ocorreu em João Pessoa, onde Juliette se apresentou para uma multidão de fãs, entre eles o bacharel em Direito, a quem ela agradeceu a presença direto do palco.

"Obrigado por todas as palavras que você disse de carinho. Você é um menino bom eu via no seu olhar, eu vi você com medo e eu queria te dar um abraço. Mas aqui em João Pessoa e na Paraíba você é abraçado", ressaltou Juliette.