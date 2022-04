Ex-BBB Vyni surge ao lado de suposto viúvo de Gugu Liberato em almoço

O ex-BBB Vyni cratense apareceu ao lado do chef de cozinha Thiago Salvático neste sábado (2), durante um almoço. O registro foi compartilhado nas redes sociais do próprio Vyni.

Thiago ficou conhecido por afirmar que viveu um relacionamento com Gugu Liberato antes da morte do apresentador. Gugu faleu em sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, no mês de novembro de 2019.

Na postagem, o ex-BBB, que é natural da cidade do Crato, no Su do Ceará, brincou com um detalhe de sua participação no reality show da Globo: “acabou a Xepa mesmo”, disse ele.

O cearense Vyni foi o oitavo eliminado do BBB 22 com 55,87% de rejeição do público. O bacharel em direito deixou o reality show no dia 15 de março, em seu primeiro paredão