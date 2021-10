Rock in Rio: Camila Cabello e banda Bastille se apresentam pela primeira vez no Palco Mundo

Além do Coldplay, também se apresentam no Rock in Rio no dia 10 de setembro a cantora Camila Cabello e a banda Bastille. As atrações, que estarão pela primeira vez no Palco Mundo, performam no mesmo dia do também confirmado CeeLo Green, que fará um tributo a James Brown, o pai da soul music, no Palco Sunset.



Declaradamente apaixonada pelo Brasil e com uma forte conexão com os fãs brasileiros, essa será a primeira vez de Camila Cabello na Cidade do Rock.

A cantora e compositora cubana, que iniciou a carreira musical na girlband Fifth Harmony, formada no reality show The X Factor, em 2012, já esteve no Brasil algumas vezes: com as companheiras de banda e, em 2018, na turnê Never Be The Same Tour, que promoveu seu primeiro álbum solo, Camila.



A artista, que acaba de protagonizar o filme Cinderela, disponível na Amazon Prime Video, deve entregar uma performance repleta de hits como Havana, Señorita, Never Be The Same, além da recém lançada Don’t Go Yet.

Ela coleciona números importantes no Spotify com duas músicas que ultrapassaram a marca de um bilhão de reproduções (Señorita e Havana), além de possuir mais de 35 milhões de ouvintes mensais.

Carreira solo

Em paralelo aos trabalhos com o Fifth Harmony, Camila deu os primeiros passos como artista solo quando lançou as colaborações I Know What You Did Last Summer, uma parceria com Shawn Mendes, e Bad Things, com Machine Gun Kelly, que chegou a alcançar a quarta posição nas paradas da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos.

No fim de 2016, Camila começou a focar somente em sua carreira solo e lançou inúmeras canções como Hey Ma, em colaboração com J Balvin e Pitbull, além de seu primeiro single Crying in the Club.

Topo das paradas

O álbum de estreia, intitulado Camila, foi lançado em 2018 e logo alcançou o topo das paradas da Billboard 200, garantindo a primeira posição do ranking.

O disco também conquistou o certificado de platina pela Recording Industry Association of America (RIAA). O single Havana foi destaque nos Estados Unidos, onde alcançou a primeira posição do cobiçado ranking da Billboard Hot 100. A canção Never Be the Same, também alcançou o top 10 em diversos outros países.

A segunda colaboração da artista com Shawn Mendes, com quem ela tem um relacionamento de dois anos, chama-se Señorita e tornou-se seu segundo single a alcançar a primeira posição da Billboard. O seu segundo álbum de estúdio, Romance, foi lançado em 2019 e alcançou a terceira posição na Billboard 200.



Em pouco tempo de carreira, Camila Cabello já soma bilhões de streams em plataformas de música, além de ter recebido diversos prêmios importantes como o Billboard Music Awards, Grammy Latino e American Music Awards, e ter sido indicada três vezes ao Grammy Awards.

Banda Bastille

Já a banda inglesa de pop rock Bastille estreia na edição brasileira do Rock in Rio após uma passagem pelo festival de Lisboa, em 2018.

Os britânicos devem trazer para o Palco Mundo seus principais singles como Pompeii, Happier, Good Grief e Of The Night. Liderado pelo vocalista Dan Smith, o Bastille conquistou o primeiro lugar no UK Albums Chart já em seu álbum de estreia, Bad Blood, além de ter vencido o prêmio de Artista Britânico Revelação do Brit Awards de 2014.



A banda foi formada em 2010 a partir de um projeto solo do vocalista Dan Smith, que se expandiu para incluir o tecladista Kyle Simmons, o baixista e guitarrista Will Farquarson e o baterista Chris "Woody" Wood.

Depois de um single de estreia independente e um EP auto-lançado, a banda assinou com a Virgin Records, lançando em 2013 seu primeiro álbum de estúdio, Bad Blood, top 11 do Billboard 200. O disco incluiu o maior single da banda Pompeii, que alcançou a segunda posição na UK Singles Chart e o quinto lugar no Billboard Hot 100.

A banda foi a grande vencedora do prêmio Artista Britânico Revelação do Brit Awards de 2014, além de ter conquistado uma indicação ao Grammy no mesmo ano.



Recentemente, em uma colaboração com o DJ Marshmello, a banda lançou o single Happier, que já ultrapassou a marca de mais de 1,5 bilhões de reproduções no Spotify, além de ter conquistado a segunda posição do Billboard Hot 100.