Banda Coldplay é confirmada como atração do Rock in Rio 2022; confira data

A banda inglesa Coldplay foi anunciada nesta quinta-feira (14) como mais uma atração do Rock in Rio 2022. O grupo será a atração principal do Palco Mundo do festival no dia 10 de setembro.

Este é o retorno do Coldplay ao Rock in Rio após apresentação em 2011. Logo depois, eles voltaram ao Brasil com turnê própria.

A confirmação, inclusive, é mais uma novidade para os fãs de Coldplay, já que a banda lança nesta sexta-feira (15) o 9º álbum da carreira, o 'Music of the Spheres'.

A nova edição do Rock in Rio está marcada para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Além do Coldplay, outras atrações já foram confirmadas para o Palco Mundo. Confira:

Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber , Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Coldplay (10 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)