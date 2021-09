Dua Lipa será atração principal da última noite do Rock in Rio

O Rock in Rio confirmou, na terça-feira (14), a cantora e compositora britânica Dua Lipa como a atração principal do último dia do festival, em 11 de setembro de 2022.

Será a primeira vez que a britânica passará pelo Rock in Rio. Ela se apresentará no Palco Mundo, onde Ivete Sangalo, que já havia sido anunciada, também fará show.

Em 2020, ela lançou o álbum de sucesso "Future Nostalgia". O trabalho da artista foi reverenciado pela crítica especializada e também pelo público.

A obra rendeu para Dua Lipa o Grammy na categoria "Melhor Álbum Pop" e contou com o hit mundial "Don’t Start Now", que ultrapassou a marca de 1 bilhão de streams no aplicativo Spotify.

Artistas confirmados no Rock in Rio

Justin Bieber

Demi Lovato

Iron Maiden

Iza

Sepultura

Dream Theather

Joss Stone

Gloria Groove

Duda Beat, e outros artistas.

Quando será o Rock in Rio?

O evento está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

As vendas do Rock in Rio Card começarão no do dia 21 de setembro, a partir das 19h. Os interessados podem comprar os ingressos pelo site.