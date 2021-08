Rock in Rio terá shows de Iron Maiden, Sepultura, Iza e Ivete Sangalo em 2022

O Rock in Rio terá Iza e Ivete Sangalo como atrações do palco Mundo na edição de 2022. Iza fará show no mesmo dia em que Justin Bieber e Demi Lovato se apresentarão no festival, em 4 de setembro. Já a cantora baiana será um dos destaques de 11 de setembro.

A organização reconfirmou ainda os shows do intitulado dia do metal do evento, em 2 de setembro, com Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura em uma dobradinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira, também no palco Mundo. Essas bandas já haviam sido anunciadas antes do adiamento em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

O evento na capital fluminense, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.

Outros nomes como Living Colour com o guitarrista Steve Vai, no palco Sunset, e o DJ Alok também figuravam na lista de anúncios antes da remarcação, mas ainda não foram confirmados para 2022.

Iza e Ivete na última edição

Na última edição, há dois anos, Iza fez uma bela apresentação no palco Sunset, que contou com um dueto com Alcione. Ivete esteve no palco Mundo e chamou a atenção com um show alegre em que entrou tocando bateria. "Queria mostrar minha porção roqueira", disse ela ao Lineup após a apresentação.

Informações sobre venda de ingressos e preços tampouco foram divulgadas. Tradicionalmente, o festival dá início ao processo com o Rock in Rio Card, que possibilita ao fã comprar sem saber a programação e depois escolher os dias em que deseja ir.

Lisboa

A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que não haveria tempo hábil para montar o festival in loco, em ambas as praças.

A última edição do Rock in Rio brasileiro reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Weezer, Anitta e Imagine Dragons.

Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.

Entre os brasileiros, Anitta e Ivete Sangalo também já foram confirmadas. Iza, Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be haviam sido anunciados antes do adiamento, entretanto ainda não figuram no lineup para 2022.