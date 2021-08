Zeca Pagodinho recebe alta de hospital após internação por Covid-19

O cantor Zeca Pagodinho recebeu alta nesta quinta-feira (19). Ele estava internado para tratamento de Covid-19 na Casa de Saúde São José, mas foi liberado pela unidade. "O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica", afirmou a instituição.

O cantor de 62 anos foi internado no último sábado (14). Na ocasião, assessoria de imprensa do hospital afirmou que ele apresentava "bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".

Defensor da vacinação, o artista já havia sido imunizado contra a Covid-19 com duas doses de imunizante. A segunda foi aplicada no início de julho.

À época, Zeca Pagodinho destacou a importância da campanha para grupos vulneráveis serem protegidos do coronavírus. "Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", afirmou.

Durante a estada no hospital, o cantor apareceu em vídeo para falar sobre o estado de saúde dele e voltou a defender a imunização. "Obrigado a todos que oraram e torceram por mim, já estou acabando o tratamento, e o importante é se vacinar para se recuperar mais rápido", ressaltou em tom alegre.