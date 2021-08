Zeca Pagodinho divulga vídeo em hospital após diagnóstico de Covid: 'importante é se vacinar'

O cantor Zeca Pagodinho apareceu em vídeo para falar sobre o estado de saúde desde que foi internado com Covid-19. Sem sintomas, o artista disse estar bem e agradeceu o apoio recebido por fãs, amigos e familiares.

"Obrigado a todos que oraram e torceram por mim, já estou acabando o tratamento, e o importante é se vacinar para se recuperar mais rápido. Em breve, a gente vai estar aí pelo mundo", relatou com alegria nas imagens. Veja:

Zeca foi diagnosticado com a doença no último sábado (14), e internado em seguida na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro.

Ainda no domingo (15), o boletim da unidade de saúde apontou que o pagodeiro apresentava "bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".

Duas doses

O artista já recebeu as duas doses contra a Covid-19, tendo sido a primeira em abril, e a segunda no mês passado. Ele é um dos defensores na vacinação em massa.

"Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", disse na ocasião.