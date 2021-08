Zeca Pagodinho é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O cantor Zeca Pagodinho foi internado, no sábado (14), com Covid-19, na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. As informações são da CNN.

A assessoria de imprensa do hospital informou que o cantor de 62 anos deu entrada para monitoramento e tratamento de Covid-19. Segundo a nota, ele apresenta "bom estado geral, com sintomas leves, sem necessidade de suporte de oxigênio".

Segunda dose

Defensor da imunização, Zeca Pagodinho já foi vacinado com as duas doses contra a Covid. Ele recebeu a segunda no início de julho.

Na ocasião, o ator ressaltou a importância da campanha para proteção dos grupos mais vulneráveis em relação ao coronavírus.

"Tem que voltar. Tem que tomar a segunda, a terceira, quantas tiver. Tem que tomar por causa das crianças, dos idosos", revelou. O artista também falou sobre a ansiedade para voltar aos palcos e disse estar "tirando um peso da cabeça" ao completar o esquema vacinal.