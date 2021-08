Silvio Santos tem melhora da Covid, e Patrícia Abravanel comemora: 'venceu o coronavírus'

Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, segue em recuperação da Covid-19. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (19) pela filha dele, Patrícia Abravanel, durante a exibição do programa 'Vem Pra Cá'.

"Silvio Santos venceu o coronavírus", disse a apresentadora no ar. O apresentador de 90 anos, que não tem data para retomar as gravações, estava internado desde a última sexta-feira (13).

Segundo ela, a decisão foi do próprio Silvio, que optou por deixar a unidade de saúde antes mesmo de concluir o tratamento contra a doença.

"Ele falou 'não vou ficar aqui, cadê minha roupa?'", explicou Patrícia. As filhas teriam mentido, afirmando que o motorista não estava no local, mas o apresentador não desistiu.

"Ele tirou forças de não sei da onde para sair dali. Chegando no carro ele falou assim 'olha, um soldado não desiste no meio da batalha, e eu senti que se eu ficasse no hospital era como se tivesse desistindo dessa batalha'", continuou a apresentadora.

Silvio monitorado em casa

Patrícia afirmou que o pai saiu do hospital para ser monitorado por dois enfermeiros em ambiente domiciliar. "Ontem nós tivemos a grande notícia, todos os exames dele estão melhorando. É como se o vírus já tivesse sido vencido pelo corpo dele", relatou.

De acordo com ela, novos exames devem ser conduzidos ainda no domingo e devem mostrar se ele está realmente testando negativo para o coronavírus.

O medo, ela afirmou, diminuiu. Entretanto, logo após a morte de Tarcísio Meira, a família tentou ocultar o fato do pai.

"Quando a gente ficou sabendo que era Covid, exatamente no mesmo da que o Tarcísio faleceu, a gente ficou com muito medo. Me deu pânico geral. A gente não queria que o meu pai soubesse, para ele não entrar nesse pânico", completou.