Morre o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima de covid-19

O ator Tarcísio Meira faleceu, aos 85 anos, na manhã desta quinta-feira (12), vítima de covid-19. Ele e a esposa, Glória Menezes, estavam internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última sexta-feira (6) quando foram diagnosticados com a doença.

Tarcísio precisou ser entubado enquanto Glória apresentava apenas sintomas leves.

O casal já havia tomadas as duas doses da vacina contra covid-19, a primeira em fevereiro e a segunda em março, ambas no município de Porto Feliz, em São Paulo.

Início da carreira

Tarcísio Magalhães Sobrinho nasceu em 5 de outubro de 1935 em São Paulo. Quando jovem, queria seguir a carreira de diplomata, mas desistiu ao ser reprovado em sua primeira tentativa de ingressar para o Instituto Rio Branco.

Após decidir pela carreira artística, adotou o sobrenome da mãe, Meira, por acreditar soar melhor e somar 13 letras com o primeiro nome - uma superstição da época seguida por outros artistas, como a própria esposa do ator, Glória Menezes.

Tarcísio estreou no teatro em 1957 com a peça A Hora Marcada. No mesmo ano, o ator ainda participou dos espetáculos Chá e Simpatia e Quando as Paredes Falam.

Os trabalhos o colocaram nos holofotes e renderam o convite para dividir o palco com Sérgio Cardoso em Soldado Tanaka, interpretando um oficial do exército japonês.

Estreia na TV

A estreia na televisão ocorreu em 1961 no programa de teleteatro Grande Teatro Tupi. No mesmo ano, Meira participou do teletratro chamado Uma Pires Camargo, onde contracenou com Glória Menezes pela primeira vez.

Os dois se casaram no ano seguinte e estão juntos desde então. O casal teve um filho em 1954, o também ator Tarcísio Filho.

Em 1953, Tarcísio e Glória trocaram a TV Tupi pela Excelsior e participaram da primeira novela diária da televisão brasileira: 25499 Ocupado, de Dulce Santucci. No mesmo ano, o ator estreou no cinema, em Casinha Pequenina, com Mazzaropi.

Ainda em sua passagem pela Excelsior, Meira participou de outras nome novelas, como Ambição (1964), A Deusa Vencida (1965) e Almas de Pedra (1966), todas de Ivani Ribeiro.

Legenda: Tarcísio Meira e Glória Menezes eram casados há quase 60 anos. Foto: Globo / Joao Miguel Junior

Ida para a Globo

A estreia na Globo ocorreu em 1967, na novela Sangue e Areia, de Janete Clair. Meira ainda fez outras seis novelas da mesma autora, como Irmãos Coragem, de 1967, cujo penúltimo capítulo teve mais audiência que a final da Copa do Mundo do ano anterior.

Outro momento marcante em que o ator e a esposa fizeram parte foi o Meu Primeiro Baile, primeiro programa inteiramente gravado em cores a ser exibido na televisão brasileira. A adaptação de Janete Clair foi ao ar em 31 de março de 1972.

Na década de 1980, Tarcísio viveu personagens desafiadores e polêmicos. Em 1981, estreou no filme O Beijo no Asfalto ao lado de Ney Latorraca, com quem protagonizou uma cena de beijo gay. Em 1986, ele interpretou um homossexual na peça Um Dia Muito Especial.

Na década de 1990, atuou ainda em De Corpo e Alma (1992), Fera Ferida (1993), Pátria Minha (1994) e Torre de Babel (1998). O ator participou também da primeira fase da novela O Rei do Gado (1996), de Benedito Ruy Barbosa, como o italiano Giuseppe Berdinazzi.

Trabalhos mais recentes

Já em 2002, Meira interpretou o vampiro Bóris em O Beijo do Vampiro. Após participação especial em Senhora do Destino (2004), o ator só voltou a estrear novela em 2006, em Páginas da Vida, novamente ao lado de Glória Menezes.

Em 2008, o ator retornou às telas em A Favorita, seguida por Insensato Coração (2011) e pelo remake de Saramandaia (2013). Seus dois últimos trabalhos na televisão foram as novelas A Lei do Amor (2016) e Orgulho e Paixão (2018).

Em 2020, Tarcísio e Glória tiveram contrato encerrado com a Rede Globo, após mais de 50 anos de vínculo com a emissora. O encerramento se deu pelo corte de gastos implementado pela redução das receitas publicitárias do canal.

Repercussão da morte

Após a divulgação do falecimento de Tarcísio, o nome do ator virou um dos assuntos mais comentados em redes sociais como o Twitter. Entre colegas de trabalho e perfis famosos, todos ressaltaram o talento do artista e o pesar pela partida.

Legenda: Tarcísio foi lembrado em publicações de luto Foto: reprodução/Twitter

A TV Globo também deixou os sentimentos à família do artista, lamentando a morte por conta do coronavírus. Enquanto isso, Boninho, um dos diretores da emissora, fez publicação emocionada nas redes sociais.