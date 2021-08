Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19, diz colunista

Aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira foi internado em hospital em São Paulo, após diagnóstico de Covid-19, na sexta-feira (6). As informações são da colunista Fábia Oliveira.

De acordo com a colunista, o ator está entubado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein e deve passar por hemodiálise. A assesoria ainda não confirmou a informação.

A colunista divulgou ainda que a atriz Glória Menezes, com quem o ator é casado desde 1962, também está internada na unidade de saúde, mas sendo tratada em um quarto particular por uma equipe médica.

Pai do também ator Tarcísio Filho, Meira é famoso por papéis marcantes em novelas da TV Globo, como em Guerra dos Sexos (1983/1984), O Rei do Gado (1996/1997) e o Beijo do Vampiro (2002).

O trabalho do ator foi em Orgulho e Paixão (2018) como o Lorde Williamson. No entanto, Meira teve de deixar a novela quatro meses antes do término por conta de uma infecção pulmonar.

Vacinados

O casal tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em fevereiro no município de Porto Feliz, em São Paulo. Já a segunda dose foi aplicada em março.

De acordo com informações do portal Uol, confirmadas com a Prefeitura de Porto Feliz, o casal idoso se vacinou na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila América.

Morte "assusta", disse o ator

No fim de 2019, após ficar 11 dias internado por conta de uma pneumonia, Tarcísio Meira fez um desabafo ao falar sobre a morte:

"Me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Mas ele está chegando para mim. É triste também lidar com a perda dos amigos", comentou ele. "A esta altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco, vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas", completou.

Na ocasião, ele lamentou estar fora da TV. "Os autores não acreditam que existam velhos na família brasileira, nem que eles tenham papel relevante. Sabe como é, são jovens autores, que se preocupam com os jovens. O que eles deveriam saber é que hoje são as pessoas de idade que passam mais tempo na frente da televisão assistindo às novelas. E essas pessoas sempre acompanharam minha carreira e a da Glória",

Encerramento de contrato

Em 2020, Tarcísio e Glória tiveram contrato encerrado com a Rede Globo, após mais de 50 anos de vínculo com a emissora. O encerramento se deu pelo corte de gastos implementado pela redução das receitas publicitárias do canal.

O encerramento, entretanto, não impede que os atores voltem em projetos pontuais da emissora, o contrato seria apenas por trabalho realizado. Em nota na época, a Globo havia afirmado que o casal "têm abertas as portas para projetos em nossas múltiplas plataformas".