Silvio Santos é internado com Covid-19 em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado com Covid-19 nesta sexta-feira (13), em São Paulo, conforme informou pelas redes sociais a filha Patrícia Abravanel.

Legenda: Informação foi divulgada por Patrícia Abravanel no Instagram Foto: Reprodução

Segundo Patrícia, o pai está bem, mas precisou ficar internado para realização de exames.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo", disse ela, em publicação no Instagram.

Nesta quinta-feira (12), circulou a informação de que Silvio tinha sido internado com suspeita de Covid-19, mas o SBT negou.

Vacinado

Em março deste ano, o apresentador recebeu a 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Na ocasião, ele chamou atenção por comparecer no posto de vacinação vestindo um pijama.

Legenda: Apresentador compareceu ao local de pijama com estampa desenhada especialmente para o aniversário dele de 90 anos Foto: reprodução

Silvio Santos voltou a gravar recentemente no SBT. Segundo informações do jornal O Globo, as gravações do programa foram suspensas na semana passada após uma pessoa da equipe testar positivo para a doença.

A assessoria de imprensa da emissora, no entanto, havia dito "ainda não ter informações" sobre Silvio Santos.

"Por enquanto, a assessoria não tem informação a respeito dele. A única informação é que as gravações do programa estão suspensas até segunda ordem. Em relação a estado de saúde, a informação é que Silvio Santos está bem, mas não sabemos se ele está com Covid", disse o SBT ao jornal.