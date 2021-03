Silvio Santos é vacinado com segunda dose do imunizante contra a Covid-19

Silvio Santos recebeu a segunda dose da vacina contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (10). O apresentador, que já havia passado pela primeira etapa da imunização no mês de fevereiro, compareceu ao local vestindo um pijama diferente, estampado com aviões de dinheiro.

Silvio posou para imagens de vários fotógrafos no local durante a vacinação. Nelas, deu destaque à roupa desenvolvida pela marca do neto, o ator Tiago Abravanel, que foi desenha especialmente para o aniversário de 90 anos dele.

No dia 10 de fevereiro, data da primeira dose, a filha do dono do SBT registrou o momento e compartilhou nas redes sociais. Alegre, ela citou a fé em meio a tempos difíceis de pandemia.

"Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação??!! Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã?!! Meu papaizão dando seu grito de liberdade!!! Saudades de abraçar, de estar junto sem medo!! Viva! Viva!", escreveu Patrícia.

Na época, João Doria, governador de São Paulo, também comentou o momento. "Silvio Santos, aos 90 anos de idade, recebeu hoje a vacina do Butantan aqui em São Paulo. Muito feliz por você, meu amigo", disse.

Imunizado com CoronaVac

Além disso, Patrícia Abravanel também mostrou aos seguidores, ainda em fevereiro, que a vacina aplicada no pai havia sido a CoronaVac, desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac.

Foto: reprodução/Instagram

De acordo com o cartão de vacinação, Silvio receberia a segunda dose da vacina no dia 10 de março deste ano, prazo que foi cumprido corretamente.

Segunda dose

Silvio, no entanto, não foi o único a receber a 2ª dose do imunizante. O ator Ary Fontoura, de 88 anos, também se vacinou nesta quinta (10). No Instagram, ele publicou registro do momento. "Gente, tomei a segunda dose da vacina hoje! Infelizmente ainda é necessário todos os cuidados", relatou.

Além disso, também deixou dica aos seguidores. "Uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos", continuou. "Não brinquem, quero abraçar todos vocês em breve", completou o artista.