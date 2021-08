Quem são os Eternos, Deviantes e Celestiais de novo filme da Marvel?

A Marvel divulgou o trailer final da nova produção "Os Eternos" nesta quinta-feira (19). A obra marca a nova aposta da quarta fase do MCU e deve chegar às telonas em 5 de novembro.

Conforme o produtor Nate Moore à Entertainment Weekly, o longa é similar ao primeiro Guardiões da Galáxia — uma história independente, mas que apresenta novos personagens ao universo compartilhado da Marvel que devem aparecer em produções futuras.

Onde se encaixa no MCU

A obra da diretora Chloé Zhao (Nomadland) acontece após os eventos do "Vingadores: Ultimato". No início do trailer, a Eterna Ajak (Salma Hayek) diz a Ikaris (Richard Madden), outro Eterno, que o "blip" — ato que desfez o estalar de dedos de Thanos e provocou o "súbito retorno da população" que havia desaparecido da Terra — liberou a energia necessária para inciar algo que a personagem chama de "despertar".

O lançamento indica que o processo traz os inimigos ancestrais dos Eternos, os Deviantes, de volta à cena, e todos os membros do grupo se reúnem para tentar combater os vilões milenares e salvar o planeta da destruição. E, conforme Ajak, eles possuem apenas sete dias para derrotar os antagonistas.

No trailer, o personagem interpretado por Kit Harington questiona porque os seres superpoderosos não interferiram nas tragédias e guerras que aconteceram na humanidade, inclusive o combate contra Thanos. Em resposta, descobre que os Eternos só podem defender os humanos contra os Deviantes.

Quem criou os Eternos?

Mencionados nos quadrinhos pela primeira vez em 1976, os Eternos são uma raça de super-humanos que há 7 mil anos foram geneticamente modificados pelos extraterrestres chamados Celestiais, durante uma visita deles à Terra.

Na prévia lançada nesta quinta-feira ainda é possível conferir as feições dos criadores dos heróis e vilões. As informações são do portal Omelete.

Legenda: Alienígenas criaram os Eternos e os Deviantes Foto: reprodução

Assim como criaram o grupo avançado através de experimentos genéticos, os alienígenas também conceberam os Deviantes. No entanto, em quanto Ikaris, Thena (Angelina Jolie) e companhia possuem beleza quase angelical e são super poderosos, os Deviantes nasceram com feições mais próximas a de demônios.

Ambas as raças são imortais, apesar de os primogênitos serem menos poderosos se comparado aos irmãos, ainda são superiores à força humana comum.

O elenco do filme conta com outros nomes renomados, como Gemma Chan, Kumail Nanjiani e Brian Tyree Henry.

Rumo nos quadrinhos

Nas HQs, os Deviantes compensam a inferioridade física em relação aos irmãos com a inteligência. A raça avançou tanto enquanto espécie que descobriu a engenharia genética antes dos humanos. Eles usaram isso para evoluir rapidamente e chegaram a dominar a Terra por um período, quando escravizaram os habitantes.

Após a ascensão, eles foram derrotados pelos Celestiais, razão pela qual, desde então, permanecem escondidos em cavernas e no subterrâneo.

No entanto, durante a CCXP19, o presidente do Marvel Studios Kevin Feige, revelou que a representação dos Deviantes no MCU difere da que os leitores dos quadrinhos estão habituados. “Essa é uma nova forma”, disse, apensar de não dar mais detalhes.

A prévia do filme dá a entender que, diferente da HQ, os Deviantes não estavam escondidos e sim adormecidos, sendo despertados pela energia gerada pelo "blip".