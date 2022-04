Vyni revela ter ficado surpreso ao saber valor cobrado por suas publicidades

Ex-BBB e cearense Vyni disse que ficou surpreso com o valor que a equipe dele cobra pelas publicidades que faz. Em entrevista ao jornal O Globo, divulgada neste sábado (23), ele ainda revelou quais procedimentos estéticos já realizou após sair do BBB 22.

"Fiquei bem surpreso [com o valor da publis]. Mas prefiro não focar nessa parte financeira. Estou desenvolvendo meu trabalho por amor. Essa parte deixo nas mãos competentes", explicou.

Com atualmente cerca de 4,8 milhões de seguidores no Instagram, ele foi o participante do grupo de anônimos, o Pipoca, que mais cresceu nas redes sociais da edição. Apesar do sucesso, o antigo brother revela que ainda não conquistou o valor do prêmio do programa, o R$ 1,5 milhão.

"Não, ainda não. Mas já consegui alguns contratos. É um dinheiro bom. Nunca nem imaginei na vida", detalhou ao jornal.

Atualmente morando em São Paulo, o cearense contou que está avaliando as propostas de trabalho que recebeu, mas revelou que deseja seguir alguma carreira na área artística.

"Vocês podem aguardar coisas boas, grandes. Tem um pouco a ver com TV, com os palcos... Ainda não assinei contrato. Preciso avaliar todas as propostas meticulosamente, para que, quando eu assinar, seja algo certeiro, com razão e emoção alinhadas. Das (propostas) que mais me identifiquei, tem duas que estão mais ou menos engatilhadas."

O bacharel em Direito disse que pretende fazer cursos para se especializar e ter um bom desempenho nos novos projetos.

"É uma responsabilidade muito grande. Não poderia simplesmente botar a cara e dizer: "Eu vou". Tudo na vida requer prática. E não quero abranger só um nicho. Acredito que posso ir para a atuação, para a música e para a dança. Já sei com quem vou fazer aulas. Estou selecionando os nomes que podem colaborar nessa trajetória", explicou ao O Globo.

Vyni Ex-BBB "Tudo me impressiona. Eu era uma pessoa que não conhecia o mundo. Eu não tinha acesso a coisas que as pessoas no programa tinham. Eu era o menos viajado, com menos conhecimento de mundo. Tudo para mim é uma novidade. É deslumbrante. Está sendo uma grande aventura."

Procedimentos estéticos

Legenda: Mudanças foram alvos de comentários nas redes sociais Foto: Reprodução/redes sociais

As mudanças realizadas na aparência de Vyni desde que foi eliminado do reality show vêm sendo comentadas nas redes sociais. No entanto, como esclareceu à publicação, ele apenas aplicou botox e, recentemente, colocou lentes de contato nos dentes.

"Estou me sentindo uma princesa. Coloquei botox na testa para diminuir as linhas de expressão. E as lentes nos dentes. Não fiz harmonização facial como estão dizendo. Por enquanto, é isso. Não tenho plano de fazer mais uma intervenção. No momento, está bom."

Outra mudança no visual do cearense foi usar maquiagem, que passou a ser uma aliada do estilo pós-programa. Mas, como explica, isso já era um desejo antigo e que se realizou após o BBB.

"Eu não usava porque não tinha condição de ter. O programa me possibilitou isso. E eu não sabia me maquiar, aprendi com as pessoas lá dentro", justificou.

