Ao som de samba do Salgueiro, Viviane Araújo descobre sexo do bebê

Viviane Araújo está esperando um menino. O mistério do sexo do bebê foi desvendado em um chá organizado neste domingo (10), com direito a música da escola de samba Salgueiro no momento da revelação. O nome do filho dela com Guilherme Militão será Joaquim.

Viviane e o marido tocaram os instrumentos ao som de "Explode Coração". A atriz e dançarina de 47 anos compartilhou vídeo da hora no Instagram.

Confira:

"Ai que felicidade meus amores!!! Joaquim tá chegando!!! E eu vou dividir com todos vocês esse momento lindo!", comenta.

O chá de revelação teve direito a show com banda e pirotecnia. O evento ocorreu em uma casa de festas na zona oeste do Rio de Janeiro.

Gravidez

Aos 47 anos, Viviane está grávida do primeiro filho. Ela fez o procedimento de reprodução assistida para engravidar.

"Vocês não têm noção da emoção que senti neste momento! Meu sonho se tornou realidade! E tinha que ser com você, meu amor", escreveu a atriz em fevereiro deste ano, ao anunciar a gravidez.

"Que nosso bebê venha encher nossas vidas ainda mais de amor, luz e esperança!