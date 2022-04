Cansada demais, enfermeira flagra namorado com outra mulher, mas prefere dormir

O relato de uma enfermeira viralizou no TikTok, na última semana, ao detalhar uma reação inusitada após flagrar a traição do namorado. Taylor Dunham chegou em casa após um plantão de 16 horas e se deparou com o parceiro na cama com outra mulher.

No relato, que já conta com mais de 1,7 milhão de visualizações nesta segunda-feira (11), ela disse que estava tão cansada do trabalho que não teve disposição para brigar.

"Eu pensando na vez que cheguei em casa de um turno de 16 horas e meu ex estava na minha cama com outra garota e eu pulei na cama com eles e pedi para eles terminarem em outro lugar porque eu estava muito cansada para brigar", disse.

Legenda: Relato no TikTok já conta com mais de 1,7 milhão de visualizações Foto: Reprodução TikTok

Após diversos comentários na publicação pedirem para ela falar qual foi a reação dos amantes, Taylor acrescentou que eles foram embora e hoje têm um filho juntos. "Pedi para ele levar as malas. Eles foram embora. Agora eles têm um filho juntos. Eu superei. E dormi como um bebê aquela noite."