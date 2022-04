Britney Spears está grávida do terceiro filho: 'Espalhando alegria e amor'

A cantora Britney Spears anunciou que está grávida de seu terceiro filho. A princesa do pop contou a novidade por meio do Instagram nesta segunda-feira (11), indicando que havia percebido que ganhou peso após voltar de viagem.

O bebê é fruto do casamento dela com Sam Ashgari. Britney já é mãe de Sean e Jayden, de sua união com Kevin Federline.

Legenda: Postagem emocionada foi feita nesta tarde Foto: Reprodução

"Vou fazer ioga todos os dias! Espalhando muita alegria e amor", celebrou a cantora, que recentemente venceu processo para sair da tutoria de seu pai, James Spears.

Spears ainda brincou com a situação: "Eu perdi muito peso na minha viagem para Maui apenas para ganhar tudo novamente. Eu pensei: 'O que aconteceu com minha barriga?'. Meu marido brincou: 'Você está grávida de comida, boba'. Eu comprei um teste de gravidez e, bom, estou grávida!", começou a cantora na legenda. A viagem para o Havaí aconteceu em janeiro deste ano".

Desvio de paparazzi

A artista de 40 anos ainda indicou que evitará sair muito de casa por conta do paparazzi, que a atormentaram durante suas outras gestações.

"Eu obviamente não vou sair tanto [na rua] porque os paparazzi estão recebendo o dinheiro deles por fotos minhas, como eles infelizmente já fizeram. É difícil, porque quando eu estava grávida [anteriormente] eu tive depressão perinatal", revelou.