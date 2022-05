Ana Maria Braga se engasga ao vivo, e 'Mais Você' é encerrado às pressas

Ana Maria Braga deu um susto nos telespectadores do "Mais Você", nesta quarta-feira (4). A apresentadora se engasgou após provar uma receita no programa.



O matinal precisou ser encerrado às pressas quando ainda faltavam três minutos para o início do "Encontro com Fátima Bernardes".

Veja:

Quem encerrou o "Mais Você" foi a repórter Juliane Massaoka, que provou a receita de bolo de geleia de laranja com a apresentadora. "Engasga, não, Ana Maria!", exclamou o Louro Mané. "Olha para o céu, traz aguinha para ela", pediu o papagaio.

No final do programa é possível ver um produtor correndo para socorrer Ana Maria Braga.

Veja outras situações de saúde que Ana Maria Braga já se envolveu:

Covid-19

Ana Maria Braga foi diagnosticada com Covid-19, em setembro de 2021. A doença foi descoberta após realização de exame semanal para entrar na sede da TV Globo, em São Paulo. A apresentadora participou do programa ao vivo por videoconferência direto de um quarto de hospital.

Cirurgia de catarata

Em setembro de 2021, a apresentadora passou por uma cirurgia de catarata.

"Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha, é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo!", escreveu Ana Maria no Instagram, na época.

Câncer de pulmão

Ana Maria foi diagnosticada no começo de 2020, quando iniciou uma combinação de quimioterapia com imunoterapia para tratar o tumor. A apresentadora havia sido diagnosticada duas vezes, em 2019, com outros dois cânceres no órgão respiratório.