Filha de Ana Maria Braga compartilha rotina em fazenda no interior de São Paulo; veja

Em um ambiente cercado por pássaros, árvores e animais, vive a filha da apresentadora Ana Maria Braga, Mariana Maffeis. Nesta sexta-feira (29), compartilhou um novo registro de sua vida na fazenda na cidade de Botucatu, interior de São Paulo.

De acordo com a Revista Contigo, Mariana mora próxima da fazenda de sua mãe, propriedade localizada no município de Bofete. Longe da agitação dos grandes centros urbanos, busca utilizar uma rotina baseada na sustentabilidade e no consumo consciente.

Em fotos compartilhadas nas redes sociais, Mariana aparece ao lado dos filhos, posando com animais na fazenda. Os internautas comentaram o estilo de vida. "Maravilha de criar filhos em um lugar saudável, junto a natureza!", disse um seguidor.

Outro declarou: "o melhor lugar do mundo é onde nos sentimos em paz". Segundo a revista Quem, Mariana resolveu ir para o interior a fim de estar mais próxima dos locais onde são produzidos os alimentos.

Mariana Maffeis Filha de Ana Maria "Essa coisa de sair do grande centro urbano foi uma decisão ecológica e política. E a maternidade também pode ser um grande estopim para aumentarmos nossa consciência e nosso desejo de evolução".

Mariana é casada com o professor de ioga Badarik González e pai do filho dela de 10 meses.

