Papagaio aparece de surpresa na Rede Globo, se diz filho de Louro José e emociona Ana Maria Braga

Ana Maria Braga teve uma surpresa durante a edição do 'Mais Você' desta terça-feira (5). Em um link com o repórter Fabrício Battaglini da portaria dos estúdios da Globo em São Paulo, a apresentadora se deparou com um papagaio.

O personagem se diz filho de Louro José e neto da apresentadora. "Eu estou sem documento. Vim de longe, voando... Preciso falar com a minha avó, Ana Maria Braga! Sou filho do Louro José e a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó", explicou o papagaio.

Ana Maria se emocionou com a situação, mas pediu a Fabrício Battaglini que investigasse mais essa informação antes de liberar a entrada do visitante.

"Essa situação mexe muito comigo, é uma lembrança importante na minha vida. Fabrício, fala com ele aí, tenta saber mais alguma coisa e diz que a gente não pode receber a pessoa assim. É uma empresa grande, tem que tomar vacina, fazer um bando de coisa [...]. É um papagaio. Mas até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Quem sabe amanhã a gente se encontra?", disse Ana Maria.

Repercussão

O assunto rapidamente ganhou as redes sociais e chegou a estar entre os assuntos mais comentados do Twitter, em que muitos internautas já apontam o papagaio como o "novo Louro José". Mais detalhes sobre a situação, no entanto, não foram revelados e o programa desta terça-feira foi encerrado sem essa informação.

Eu tô exatamente assim vendo a chegada do novo "Louro José" no mais você pic.twitter.com/t9Tc1agklF — Reinaldo (@_rreinaldo) April 5, 2022

Contudo, a expectativa é que de fato a encenação tenha acontecido para apresentar o novo personagem aos telespectadores. Em março deste ano, a Globo já havia aprovado o substituto de Louro José, papel interpretado por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020 em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O intérprete do novo papagaio não foi revelado.