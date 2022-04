Rock in Rio inicia venda de ingressos nesta terça-feira (5)

A venda de ingressos para o Rock in Rio começa às 19h desta terça-feira (5). O passaporte para o festival de música custa R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 a meia-entrada.

O Rock in Rio ocorrerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Terão acesso ao ingresso o público-geral que não havia participado da pré-venda para clientes dos cartões Itaú e Rock in Rio Club.

Line-up Rock in Rio

2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura

Palco Sunset: Living Colour + Steve Vai, Bullet For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos

3 de setembro, sábado

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

Palco Sunset: Racionais MC's, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC's, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova: Teto

4 de setembro, domingo

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos

Palco Sunset: Gilberto Gil com família, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Matuê

Palco Supernova: Lil Whind (Whindersson Nunes)

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo: Guns N' Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22

Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

Palco Supernova: Francisco, el Hombre

9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A homenagem

10 de setembro, sábado

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green

11 de setembro, domingo