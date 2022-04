Grammy 2022: veja lista dos vencedores de premiação

A 64º edição do Grammy teve o jazzista Jon Batiste como grande vencedor, com cinco gramofones na cerimônia que aconteceu na MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Silk Sonic, duo de Bruno Mars e Anderson .Paak venceram nas quatro categorias que concorriam: canção, música do ano, performance R&B e música R&B por "Leave the Door Open".

Lista dos vencedores nas principais categorias:

Álbum do Ano

We Are — Jon Batiste

Gravação do Ano

"Leave The Door Open" — Silk Sonic

Canção do Ano

"Leave The Door Open" — Silk Sonic

Compositores: Bruno Mars, Anderson Paak, Christopher Brody Brown e Dernst Emile II

Artista revelação

Olivia Rodrigo

Melhor álbum de rock

Medicine At Midnight - Foo Fighters

Melhor álbum pop

Sour — Olivia Rodrigo

Melhor álbum de rap

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Melhor álbum de reggae -

Beauty In The Silence - Soldiers of Jah Army

Melhor álbum de música urbana -

El último tour del mundo - Bad Bunny

Melhor álbum de pop vocal tradicional -

Love For Sale - Tony Bennet e Lady Gaga

Melhor álbum de World Music

Mother Nature - Angelique Kidjo

Melhor vídeo musical

"Freedom" — Jon Batiste

Melhor performance solo Pop

Olivia Rodrigo - "drivers license"

Melhor performance de duo ou grupo pop

Doja Cat e SZA - "Kiss Me More"