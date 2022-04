Baile da Vogue terá brasilidade como tema e acontece nesta sexta (29); veja confirmados

O Baile da Vogue, conhecido por reunir celebridades e influenciadores no Rio de Janeiro, ganhará uma nova edição nesta sexta-feira (29), dois anos após ser cancelado por conta pandemia de Covid-19. O evento será realizado no hotel Copacabana Palace e já teve diversas confirmações na lista de convidados.

Este ano, o tema será 'Brasilidade Fantástica' e os famosos devem comparecer com looks especiais para combinar com a proposta. Segundo a revista, cristais, transparências e plumas serão alguns dos detalhes que não devem faltar.

Um dos nomes confirmados oficialmente para o evento é o de Jojo Todynho. Pela segunda vez, ela vai comparecer ao baile com a animação de sempre. "Eu vou me jogar, eu quero ser a última a sair. Quebrar tudo! É o melhor baile, o melhor baile de carnaval de todos os tempos", disse.

Outro nome ícone da festa é Sabrina Sato, que já fez questão de confirmar a presença, assim como a socialite Narcisa Tamborideguy. Entre as artistas famosas estarão Taís Araújo, Juliette, Sasha Meneghel, Mônica Martelli, Deborah Secco, Cleo e Teresa Cristina.

Já entre as influenciadoras, foram confirmadas Thaynara OG, Laura Brito, Thássia Naves, Gkay, Magá Moura, Halessia e Bianca Della Fancy.

Dessa vez, a cantora Preta Gil será mestre de cerimônias do evento, apresentando no palco os convidados das atrações musicais deste ano. Performarão este ano Valentina Luz, DJ Marlboro, Heavy Baile e Ivete Sangalo.

Ex-BBBs

Recém-saídos do Big Brother Brasil 22, Jade Picon, Linn da Quebrada e Brunna Gonçalves já são alguns dos ex-participantes que estão confirmados no evento deste ano.

Legenda: Jade Picon e Paulo André devem comparecer ao evento Foto: reprodução/Gshow

Além delas, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, já confirmaram que estarão no local, enquanto Paulo André e Douglas Silva são alguns dos que também devem curtir a festa.