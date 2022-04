Petição para remover Amber Heard de Aquaman 2 reúne 2 milhões de adeptos

Uma petição para retirar a atriz Amber Heard do filme Aquaman 2 atingiu a marca de dois milhões de assinaturas no site 'Change.org' e deve pressionar a DC para uma atualização no elenco do longa.

Ainda em 2021, o produtor Peter Safran, responsável pelo filme, já havia falado sobre a petição. "Não acho que iremos reagir a isso. Honestamente, é pura pressão dos fãs. É preciso fazer o melhor para o filme. Deve ser Amber Heard", pontuou ao site NME.

Nesse sentido, a atriz também questionou a legitimidade do movimento. "Rumores pagos, campanhas pagas nas redes sociais não ditam a escolha do elenco. Eles não tem base na realidade", reforçou.

Julgamento de Depp e Heard

A petição ganhou mais adeptos em meio ao julgamento de Amber Heard e Johnny Depp. O ator processou a ex-esposa por difamação, pedindo cerca de US$ 50 milhões por danos morais.

O caso virou ação após Heard fazer denúncias relatando que sofreu violência doméstica enquanto estiveram juntos.

Nos últimos três anos, os dois falaram publicamente sobre as agressões, divulgando vídeos. No julgamento, eles voltaram a revelar provas, mensagens e registros médicos.