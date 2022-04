Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, engata affair com muso fitness que conheceu no Carnaval do RJ

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, está com novo affair, segundo publicou o jornal Extra nesta sexta-feira (29). O envolvimento dela com o novo amor teria ficado claro durante o Carnaval do Rio de Janeiro, quando ela compareceu na Sapucaí para conferir o desfile da filha, Rafaella Santos, no último sábado (30).

O homem foi identificado como o muso fitness Rafa Talaski, de 36 anos. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele esteve em um dos camarotes no Rio de Janeiro e acabou conhecendo Nadine no local.

Ainda segundo informações do Extra, Nadine e Talaski estavam em clima de romance e chegaram a circular de mãos dadas até o fim das apresentações das escolas de samba.

Influenciador

Rafa tem quase 200 mil seguidores nas redes sociais e Nadine está entre eles. Entre as fotos mais curtidas, estão as sem camisa, feitas com paisagens paradisíacas pelo Brasil ao fundo.

O contato de Rafa com os famosos, inclusive, não é de hoje. Há alguns anos, ele chamou atenção de David Brazil e chegou a ser apadrinhado por ele. Após o Carnaval, Rafa seguiu para a mansão de David em Mangaratiba.