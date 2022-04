Felipe Neto entra para o ranking dos cinco maiores youtubers do mundo

Felipe Neto chegou à marca de 44 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, entrando para a lista dos cinco maiores criadores de conteúdo da plataforma em todo o mundo. O anúncio foi feito por ele nesta quarta-feira (27), pelo Twitter.

De acordo com o próprio Felipe, é a primeira vez que um brasileiro alcança essa posição. O youtuber agradeceu o feito aos fãs.

"O número é tão incrível que apenas 5 youtubers no mundo inteiro atingiram. E eu tenho a honra de ser o primeiro brasileiro a chegar lá! Tudo por causa de vocês Muito obrigado por me permitirem fazer o que amo todos os dias! Eu to muito feliz!", disse Neto.

Segundo informações do jornal O Globo, com o brasileiro, integram o ranking o youtuber de games salvadorenho Luis Fernando Flores, o Fernanfloo, que tem 44,8 milhões de inscritos; o chileno Germán Garmendia, com 45,5 milhões de inscritos; o americano Jimmy Donaldson, ou MrBeast, com 94,5 milhões; e o sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, mais conhecido como PewDiePie, com 111 milhões de inscritos.

No Brasil, Whinderson Nunes aparece logo atrás de Felipe Neto, com 43,7 milhões de inscritos no YouTube.