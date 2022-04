Cantor britânico Ozzy Osbourne testa positivo para Covid-19

O cantor britânico Ozzy Osbourne, de 73 anos, testou positivo para Covid-19, segundo depoimento da esposa dele, Sharon Osbourne, nesta quinta-feira (28). As informações são do g1.

Em vídeo divulgado no perfil do programa televisivo "The Talk", a companheira do músico se emocionou ao dar o diagnóstico. Apesar das lágrimas e da preocupação, Sharon garantiu que Ozzy está estável.

Sharon Osbourne Esposa de Ozzy “Falei com ele e ele está bem. Estou muito preocupada com Ozzy agora. Passamos dois anos sem ele pegar Covid e é apenas a sorte de Ozzy de ele pegar isso agora”.

O artista, conhecido por seu trabalho na banda Black Sabbath, foi diagnosticado com Parkinson, em 2019, e passou por cirurgias recentes na coluna e no pescoço.

