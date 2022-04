BBB Dia 101: veja data, horário e o que esperar do reencontro dos participantes

O "Dia 101", episódio de reencontro do BBB 22, vai ao ar nesta quinta-feira (28). Todos os ex-brothers participaram do programa especial, incluindo Tiago Abravanel, que desistiu do reality em fevereiro, e Maria, que foi expulsa por conta de uma agressão durante o Jogo da Discórdia.

A única exceção será Rodrigo Mussi, que segue se recuperando após um grave acidente que sofreu no fim de março.

De acordo com o Gshow, o apresentador Tadeu Schmidt fez uma surpresa para os brothers ao entrar na sala enquanto todos estavam na área externa conversando sobre os momentos que viveram no jogo.

O apresentador foi recebido com um abraço coletivo e comemorou o reencontro com os participantes. Depois, todos se sentaram no sofá para uma dinâmica especial. A gravação do programa especial aconteceu nessa quarta-feira (27).

Legenda: Participantes se surpreenderam com a presença de Tadeu Foto: Globo/João Cotta

Quando vai passar o "BBB Dia 101"?

O BBB Dia 101 será transmitido hoje, quinta-feira (28), às 22h35, na TV Globo, logo após a novela Pantanal.

Confira detalhes do reencontro

Legenda: Jade e PA se reencontraram na casa Foto: Globo/João Cotta

Legenda: Tiago Abravanel, que desistiu do reality, também participou. Na foto, ele com Naiara Azevedo Foto: Globo/João Cotta

Foto: Reprodução/Gshow

Nesta quarta, os ex-brothers se reencontraram nos camarins dos Estúdios Globo enquanto se arrumavam para gravar o 'BBB Dia 101'. Os participantes aproveitaram para recordar as emoções do reality.

Foto: Reprodução/Gshow

Eles participaram de uma dinâmica especial. O "BBB Dia 101' teve direito a encontro dos Lollipopers e Grungers, além do registro do primeiro abraço entre Tiago Abravanel e Arthur Aguiar, e Eslovênia e Eliezer após o programa.