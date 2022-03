Tiago Abravanel comenta conversa com Boninho e exclusão de vinheta do BBB após desistência

Após desistir do BBB 22, Tiago Abravanel conversou com Boninho, diretor do programa, e teve sua participação retirada da vinheta. Em entrevista ao portal Hugo Gloss, o artista detalhou sobre a conversa com Boninho e o momento que viu a abertura do reality sem seu vídeo.

O ex-brother revelou que, durante a desistência, o que mais lhe impressionou foi a reação das pessoas. "Como ninguém esperava que eu apertasse o botão, as pessoas estavam meio assustadas, tipo: "você tá bem? você tá bem?", e eu tô bem. Eu apertei o botão justamente porque eu estava bem pra sair", afirma.

A conversa com Boninho, segundo Abravanel, foi "um papo ótimo" e está tudo bem entre eles. "É claro que, pra ele, acredito que seja uma situação difícil, porque ele e a equipe não escolhem ninguém para desistir do programa. Eu mesmo não imaginei que isso pudesse acontecer comigo lá dentro", completou.

Sobre a remoção da vinheta do BBB, o artista afirmou que não é uma sensação boa, mas já sabia que isso iria acontecer. "Esse era o combinado e, enfim, a escolha de sair do programa foi minha. Como falei, não me arrependo. E é isso aí, vou levar pro resto da vida essa experiência. Não vai ser o não aparecer na vinheta que vai apagar a história que eu vivi lá dentro".

Tiago Abravanel também comentou, na entrevista, sobre as confissões que fez sobre a família de Silvio Santos, seu avô, no BBB 22. O artista disse que apenas expressou o que sentia e que não teve oportunidade de conversar com os parentes, mas que recebeu as mensagens de carinho deles.

"Fico triste das pessoas julgarem ou quererem meter o bedelho achando o que eu fiz de errado em expor a minha família. Eu não expus a minha família, eu expus o que eu sinto, o que eu vivo. Ninguém tem noção nenhuma do que é sentir o que eu sinto", declarou.